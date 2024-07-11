Главная » Новости



16:30, 11 июля 2024 года Юные орловские волейболисты стали бронзовыми призерами всероссийских соревнований Турнир среди спортсменов не старше 15 лет состоялся в Санкт-Петербурге.



Фото участника соревнований

Юные орловские волейболисты стали бронзовыми призерами всероссийских соревнований. Турнир среди спортсменов не старше 15 лет состоялся в Санкт-Петербурге.



Пара Игоря Мельникова и Алексея Цыцоева провела на турнире четыре матча. В полуфинале орловцы в упорной борьбе в трех партиях уступили хозяевам корта.



Битва за бронзу состоялась также между орловцами и представителями северной столицы.





Анастасия Дорохова



