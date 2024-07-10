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19:30, 10 июля 2024 года В поликлинике Сосковской ЦРБ новый флюорограф заменил 18-летнего "старичка" Современное оборудование имеет существенное преимущество.



Фото: департамент здравоохранения Орловской области

В поликлинике Сосковской центральной районной больнице установили новый флюорограф. Он пришел на смену аппарату, проработавшему 18 лет. Об этом рассказали в регдепартаменте здравоохранения.



Современное оборудование имеет существенное преимущество – теперь снимки будут храниться в электронной базе, так что любой врач может посмотреть их, не покидая кабинет.



С установкой флюорографа диагностическое оборудование районной поликлиники полностью обновлено.





Артем Ежаков



