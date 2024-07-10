Орловский детский инфекционист напомнил о симптомах и мерах профилактики ботулизма

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13:00, 10 июля 2024 года
Орловский детский инфекционист напомнил о симптомах и мерах профилактики ботулизмаТакже Иван Симаков рассказал, где есть риск найти ботулотоксин, а также как убить возбудитель.
Впервые в этом году в Орловской области в инфекционных отделениях появились больные с ботулизмом. Одна из них — девочка 14 лет, у которой заболевание проходило очень тяжело, вплоть до реанимации и применения ИВЛ.
Это и стало поводом, чтобы поговорить с детским инфекционистом Иваном Симаковым и напомнить правила поведения при ботулизме.
Как отметил врач, ботулизм у детей — явление достаточно редкое. В основном медики сталкиваются с пищевым ботулизмом (существуют еще раневой ботулизм и даже ботулизм новорожденных).
Чаще всего на Орловщине и в соседних областях ботулизмом заражаются, поев рыбы. В частности, вышеуказанный случай произошел после употребления леща холодного копчения.
Первые симптомы ботулизма у детей похожи на отравление: тошнота, рвота, боли в животе, расстройство стула, повышенная температура. Специфическим симптомом является нарушение зрения.
Ботулизм смертельно опасен. В лечении важную роль играет быстрота обращения за медицинской помощью.
Как напомнил Иван Симаков, ботулотоксин чаще всего можно найти в консервированных продуктах (домашняя консервация — в зоне особого риска), вяленая рыба, особенно непотрошенная. Убить ботулотоксин способна высокая температура.
Елена Литинская