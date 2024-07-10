Орловский детский инфекционист напомнил о симптомах и мерах профилактики ботулизма

Также Иван Симаков рассказал, где есть риск найти ботулотоксин, а также как убить возбудитель.

Это и стало поводом, чтобы поговорить с детским инфекционистом Иваном Симаковым и напомнить правила поведения при ботулизме.



Как отметил врач, ботулизм у детей — явление достаточно редкое. В основном медики сталкиваются с пищевым ботулизмом (существуют еще раневой ботулизм и даже ботулизм новорожденных).



Чаще всего на Орловщине и в соседних областях ботулизмом заражаются, поев рыбы. В частности, вышеуказанный случай произошел после употребления леща холодного копчения.



Первые симптомы ботулизма у детей похожи на отравление: тошнота, рвота, боли в животе, расстройство стула, повышенная температура. Специфическим симптомом является нарушение зрения.



Ботулизм смертельно опасен. В лечении важную роль играет быстрота обращения за медицинской помощью.



Как напомнил Иван Симаков, ботулотоксин чаще всего можно найти в консервированных продуктах (домашняя консервация — в зоне особого риска), вяленая рыба, особенно непотрошенная. Убить ботулотоксин способна высокая температура.