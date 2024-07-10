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9:27, 10 июля 2024 года Под Мценском в реке Зуше нашли тело мужчины Погибшему было 67 лет.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В четвертом часу дня 9 июня спасателям сообщили о трагедии в Мценском районе. Рядом с Подберезово в Зуше в 200 метрах ниже автомобильного моста в 15 метрах от берега заметили тело мужчины. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, погибшему было 67 лет.



В обстоятельствах трагедии сейчас разбираются правоохранители.





Артем Ежаков



