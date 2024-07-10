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12:00, 10 июля 2024 года Дуэт юных орловских акробаток сорвал овации зрительного зала Полина Булыгина и Арина Алтынникова выступили под куполом настоящего цирка.







Дуэт воспитанниц детской студии "Арлекин" Полина Булыгина и Арина Алтынникова выступили под куполом настоящего цирка. Его директор увидел выступление девочек в интернете и пригласил присоединиться к труппе в Орле.



Им всего 10 и 11 лет, но они уже имеют множество наград и кубков за победы в конкурсах разных уровней.



В цирковой студии они занимаются уже шесть лет. Детей там учат жонглированию, делать сальто, ходить на ходулях и многому другому. Сейчас здесь занимаются 70 ребят.





Татьяна Тимохина



