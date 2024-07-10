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11:30, 10 июля 2024 года
Орловец попал в число лучших молодых преподавателей РоссииНиколай Абрамочкин из Болхова занял второе место на Всероссийском конкурсе.
Фото с сайта БПОУ ОО "Болховский педагогический колледж"
Орловец попал в число лучших молодых преподавателей России. Николай Абрамочкин из Болхова занял второе место в 12-м Всероссийском конкурсе инноваций и мотиваций "Лучший молодой преподаватель — 2024".
Николай — преподаватель физвоспитания Болховского педагогического колледжа. Кандидат в мастера спорта по пляжному волейболу, обладатель золотого знака ГТО, призер регионального конкурса "Учитель здоровья".
Педагог сумел занять призовое место в финале конкурса, в котором, кроме него, приняли участие 80 человек.
Евгения Коростелева