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11:00, 10 июля 2024 года В орловских вузах продолжается приемная кампания Вчерашние школьники принимают одно из самых важных решений в жизни.







В орловских вузах продолжается приемная кампания 2024/25 учебного года. Вчерашние школьники принимают одно из самых важных решений в жизни – выбор альма-матер.



Подать заявление можно в пять разных вузов по пяти различным направлениям. Это можно сделать как через Госуслуги, так и очно. В 2024-м году прибавился новый способ подачи документов – через МФЦ.



В прошлом году орловские образовательные учреждения приняли более десяти тысяч абитуриентов.





Елена Степовая



