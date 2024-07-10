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10:30, 10 июля 2024 года В Орле завершают ремонт четырех дворов Их благоустраивают по национальному проекту "Жилье и городская среда".





В Орле завершают ремонт четырех дворов: по ул. Кромской 8, 10, ул. Достоевского, 4 и ул. Садовского, 2. Территории практически готовы к приемке. Об этом рассказали в мэрии.



Благоустройство этих объектов находится на финише – осталось лишь установить малые архитектурные формы.



Этим летом в Орле обновят 24 двора. Закончить все должны к августу.





Артем Ежаков



