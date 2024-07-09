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16:21, 9 июля 2024 года Первый этап реконструкции аэропорта в Орле завершат к осени На втором этапе будет куплено оборудование для досмотра и терминала.







Первый этап реконструкции аэропорта в Орле завершат к осени. Об этом в интервью Анне Боевой рассказал губернатор Андрей Клычков.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: "31 августа мы завершаем первый этап. Никаких срывов в этом плане не будет. Была задача по подведению воды, но нашли техническое решение". Глава региона напомнил, что первый этап предусматривает взлетно-посадочную полосу, перрон, терминал для пассажиров – без внутренней отделки. Будет поставлено авиационное оборудование.



После завершения первого этапа власти будут обращаться в правительство для реализации второго этапа. Предварительная договоренность уже есть. По сути, второй этап будет закупочным – приобретут оборудование для досмотра и терминала.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: "Думаю, пока у нас небо закрыто, мы как раз эти процедуры закончим, и наш аэропорт будет реализован. Технически проект уже на завершении, осталось немного времени". Ранее сообщалось, что характеристики аэропорта позволят ему принимать такие самолеты, как Sukhoi Superjet-100 в комплектации на 75 пассажиров. Воздушная гавань будет регионального значения.





Артем Ежаков



