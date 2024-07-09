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15:55, 9 июля 2024 года

Первые очертания студенческого кампуса в Орле появятся к концу 2024-го года

Это будут стены общежития.



Первые очертания студенческого кампуса в Орле появятся к концу 2024-го года. Это будут стенды общежития. Об этом в интервью Анне Боевой рассказал губернатор Андрей Клычков.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: "Уверен, что до конца этого года мы уже увидим монолитные стены общежития. Этот год у нас по договоренности котлован, монолитные работы по общежитию, следующий – вхождение в активную фазу отделочных работ, прокладка коммуникаций и строительство самого объекта".
Ввести кампус в работу планируют в 2026-м году. Площадь кампуса превысит 59 тысяч "квадратов". В проект включены учебно-лабораторный корпус, общежитие на полторы тысячи мест, зона для занятий спортом, футбольное поле с трибунами на 500 мест.


Артем Ежаков
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