Главная » Новости



15:55, 9 июля 2024 года Первые очертания студенческого кампуса в Орле появятся к концу 2024-го года Это будут стены общежития.







Первые очертания студенческого кампуса в Орле появятся к концу 2024-го года. Это будут стенды общежития. Об этом в интервью Анне Боевой рассказал губернатор Андрей Клычков.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: "Уверен, что до конца этого года мы уже увидим монолитные стены общежития. Этот год у нас по договоренности котлован, монолитные работы по общежитию, следующий – вхождение в активную фазу отделочных работ, прокладка коммуникаций и строительство самого объекта". Ввести кампус в работу планируют в 2026-м году. Площадь кампуса превысит 59 тысяч "квадратов". В проект включены учебно-лабораторный корпус, общежитие на полторы тысячи мест, зона для занятий спортом, футбольное поле с трибунами на 500 мест.





Артем Ежаков



