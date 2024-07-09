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15:35, 9 июля 2024 года Готовность орловского "Титаника" превысила 50% Начинается закупка стройкозависимого оборудования.







Готовность орловского многопрофильного медцентра, известного в народе под прозвищем "Титаник", превысила 50%. Об этом в интервью Анне Боевой рассказал губернатор Андрей Клычков.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: "Строительная готовность объекта уже более 53%. Ежедневно работают около 200 человек". Глава региона отметил, что начинается закупка 27 единиц стройкозависимого оборудования.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: "До конца года поставлена задача максимально закупать оборудование. Следующий год – его монтаж. Запуск в 2026-м году, но будем стараться раньше его завершить". Напомним, что на днях председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал документ о выделении 193,6 миллиона рублей на достройку "Титаника". Как следует из документа, уровень строительной готовности объекта до конца 2024-го года должен составить не менее 70%.





Артем Ежаков



