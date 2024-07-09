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15:35, 9 июля 2024 года

Готовность орловского "Титаника" превысила 50%

Начинается закупка стройкозависимого оборудования.



Готовность орловского многопрофильного медцентра, известного в народе под прозвищем "Титаник", превысила 50%. Об этом в интервью Анне Боевой рассказал губернатор Андрей Клычков.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: "Строительная готовность объекта уже более 53%. Ежедневно работают около 200 человек".
Глава региона отметил, что начинается закупка 27 единиц стройкозависимого оборудования.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: "До конца года поставлена задача максимально закупать оборудование. Следующий год – его монтаж. Запуск в 2026-м году, но будем стараться раньше его завершить".
Напомним, что на днях председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал документ о выделении 193,6 миллиона рублей на достройку "Титаника". Как следует из документа, уровень строительной готовности объекта до конца 2024-го года должен составить не менее 70%.


Артем Ежаков
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