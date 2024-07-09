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18:00, 9 июля 2024 года Орловщина получила почти 20 миллионов рублей на лекарства для льготников Об этом рассказали в региональном департаменте финансов.





Департаменту здравоохранения Орловской области перечислены 18,9 миллиона рублей на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан. Об этом рассказали в региональном департаменте финансов.



Средства пойдут на покупку препаратов для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни человека или его инвалидности.



Также будут приобретены лекарства и медицинские изделия для применения по рецептам, а также продукты для лечения детей-инвалидов.





Артем Ежаков



