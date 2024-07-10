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13:30, 10 июля 2024 года Лучники из Орловской области завоевали призовые места на Всероссийских соревнованиях Орловские спортсмены увезли домой шесть золотых и пять серебряных медалей.





Всероссийские соревнования по стрельбе из лука, посвященные памяти Заслуженного тренера РСФСР Ростислава Михайловича Воронкова, прошли в Рязани.



За пьедестал боролись более 200 спортсменов из 16 регионов страны. В их числе и орловские спортсмены.



Анастасия Чучина и Родион Новиков стали обладателями сразу двух наград — золотой и серебряной медалей. Также золото у Дарьи Давыдовой, Анастасии Нечитайленко, Николая Климова, Егора Беляева. Серебро завоевали Алексей Краснов, Михаил Походных и Андрей Солодов.





Маргарита Дружбина



