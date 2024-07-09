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17:00, 9 июля 2024 года
В Орле продолжается внедрение интеллектуальной транспортной системыОно проходит в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".
В Орле продолжается внедрение интеллектуальной транспортной системы. Оно проходит в рамках федерального проекта "Общественные меры развития дорожного хозяйства" национального проекта "Безопасные качественные дороги".
В рамках работ в Орловской агломерации к автоматической системе управления дорожным движением были подключены более 50 светофорных объектов. Также установлены свыше 160 детекторов транспортного потока, более 30 "умных" остановок, запущены одна стационарная и мобильная автоматическая дорожная метеостанция.
К 2026-му году планируется обновление и настройка существующих систем, модернизация светофорных объектов и установка дорожных контроллеров, детекторов транспорта, специализированного программного обеспечения.
Маргарита Дружбина