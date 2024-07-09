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15:00, 9 июля 2024 года
День Мценского района отметят "За околицей"Праздник состоится 13 июля.
День Мценского района отметят народным праздником «За околицей». Он состоится 13 июля вблизи музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» на территории автокемпинга "Отцы и дети". Начало — в 11:00.
Для гостей будут организованы праздничная торговля, крестьянские подворья, "Город мастеров", спортивные состязания, квест с призами, выступления гармонистов и скоморохов, аниматоров. Также подготовят фестиваль красок и батуты.
(6+)
Артем Ежаков