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18:00, 10 июля 2024 года Всероссийские соревнования по дзюдо прошли в Орле На татами отличились два орловских спортсмена.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле прошли Всероссийские соревнования по дзюдо на призы РО ФСО "Юность России". На татами отличились два орловских спортсмена.

Соревнования прошли на площадке ТМК "ГРИНН". Всего за награды приехали побороться спортсмены из 36 регионов страны.



По итогам двух дней соревнований золотую медаль выиграл орловец Павел Гладких. Среди девушек в категории до 18 лет бронзу завоевала Варвара Тюрникова. Соревнования стали отборочным этапом Всероссийской спартакиады молодежи России.





Маргарита Дружбина



