Главная » Новости



14:30, 9 июля 2024 года В Орле состоялся показ документального фильма об абортах "Мамино письмо" увидели несколько сотен человек.







В Орле состоялся показ документального фильма об абортах. "Мамино письмо" увидели несколько сотен человек.



Картина поднимает не только проблему абортов, но и старается найти способы ее решения.



Фильм пройдет на киноэкранах многих городов страны. В Орле это был первый массовый показ.



Фильм снят при поддержке фонда "Материнское счастье". В Орловской области только за июнь он спас жизнь 30 младенцам, мамы которых приняли решение отказаться от аборта.





Эльза Ахмедбекова



