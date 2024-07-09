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12:50, 9 июля 2024 года Орловский округ отметил 96-летие День рождения отметили с размахом.







7 июля Орловский муниципальный округ отметил 96-летие с момента своего образования. До мая 2021-го года это был Орловский район.



Сегодня здесь живут более 70 тысяч человек, а в его состав входят одно городское и 16 сельских поселений. Округ занимает второе место в регионе по площади и первое – по численности населения.



День рождения отметили с размахом – на опытной станции "Стрелецкая". Гостей ждали тематические фотозоны, подворья, ярмарка, мастер-классы и выставки. Кульминацией торжества стало выступление белорусских "Песняров".





Эльза Ахмедбекова



