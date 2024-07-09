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12:30, 9 июля 2024 года Орловским пожарным дважды пришлось тушить машины Загорелись "Логан" и "Гранта".



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

8 и 9 июля орловским пожарным поступили два вызова на возгорания автомобилей. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по региону.



Первое ЧП случилось в шестом часу вечера 8 июля на Московском шоссе в Орле, где на ходу загорелся "Рено Логан". Огнеборцам удалось быстро справиться с пламенем, но перед автомобиля сильно пострадал.





В четвертом часу ночи похожий вызов пришел из Шаблыкино, где на улице Ленина загорелась "Лада Гранта". Огонь также сумел фактически уничтожить моторный отсек и повредить салон.





В обоих ЧП никто не пострадал. Причины случившегося выясняются.





Артем Ежаков



