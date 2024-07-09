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9:30, 9 июля 2024 года Пять человек спасены и четверо эвакуированы из пожара в многоэтажке в Орле ЧП случилось днем 8 июля на Покровской.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

8 июля в третьем часу дня в девятиэтажке на Покровской в Орле вспыхнул пожар. Очаг пламени находился в тамбуре на пятом этаже. Пожарными спасены пять человек и четверо эвакуированы. Никто не пострадал.



Огонь повредил диван и окно в тамбуре, закоптил лестничные марши четвертого и шестого этажей. Что стало причиной ЧП, сейчас выясняют, рассказали в ГУ МЧС России по региону.





Артем Ежаков



