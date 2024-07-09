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11:00, 9 июля 2024 года

В орловских охотничьих угодьях растет популяция зверей

Общая площадь охотугодий в регионе составляет 1,9 миллиона гектаров.


Общая площадь охотничьих угодий в регионе составляет 1,9 миллиона гектаров. Об этом рассказал и.о. руководителя регионального департамента надзорной и контрольной деятельности Сергей Гнеушев на аппаратном совещании в областной администрации. Также Гнеушев отметил, что в целом численность охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях имеет положительную динамику.

Что касается борьбы с незаконной охотой и защиты животного мира, то для этого проводятся регулярные обследования, в результате которых выявлено 18 административных правонарушений – все виновные привлечены к ответственности. Возбуждено два уголовных дела по статье о незаконной охоте. Предъявлено шесть исков о возмещении вреда, причиненного охотничьим ресурсам, на общую сумму больше трети миллиона рублей.


Артем Ежаков
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