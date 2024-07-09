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10:30, 9 июля 2024 года

Орловская область помогла стройматериалами подшефному району ЛНР

Они пойдут на восстановление разрушенных объектов Троицкого района.


Орловская область продолжает оказывать гуманитарную помощь Троицкому району Луганской Народной Республики. Он стал подшефным для Орловщины в мае 2023-го года. Регион помогает району в строительстве и восстановлении, передает гуманитарную помощь, помогает в социальных проектах.

В этот раз груз стройматериалов доставил Глазуновский район. Они пойдут на восстановление разрушенных объектов Троицкого района.

На рабочей встрече глава Глазуновского района Сергей Шамрин и глава Троицкого муниципального округа Лариса Резникова обсудили вопросы взаимодействия.

Речь также зашла о помощи при прохождении отопительного сезона. Напомним, что в минувший отопительный сезон в Троицком районе дежурила бригада орловских коммунальщиков.


Артем Ежаков
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