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12:00, 9 июля 2024 года В Орле осудили банду "обнальщиков" Приговор вынес Железнодорожный районный суд.





Железнодорожный районный суд вынес приговор шести участникам преступной группы. Им вменялось осуществление банковской деятельности без лицензии, неправомерный оборот средств платежей и образование юридического лица через подставных лиц. Им назначены сроки от трех с половиной до шести лет колонии общего режима, сообщили в прокуратуре региона.



Как уточнили в ведомстве, осужденные за вознаграждение незаконно обналичивали деньги, используя регистрационные и банковские реквизиты подконтрольных юрлиц. С 2019-го по 2021-й соучастники неправомерно зарегистрировали на подставных лиц 27 организаций и 40 индивидуальных предпринимателей. Общий доход банды превысил 20 миллионов рублей.





Артем Ежаков



