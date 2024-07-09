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21:45, 8 июля 2024 года Орловских аграриев удивили инновационными разработками На Дне поля представили современную сельхозтехнику.







В течение недели аграрии из разных уголков страны и зарубежья делились опытом в Орловской области. Кульминацией мероприятия стал День поля, который прошел на площадке "Агро Бизнес Альянс". Там была представлена экспозиция инновационной техники. Особое внимание посетителей привлекли уже хорошо зарекомендовавшие себя модели: самоходный опрыскиватель, телескопический погрузчик, рулонный пресс-подборщик, кольчато-зубчатый прикатывающий каток, сельскохозяйственный колесный трактор и чизельный плуг полностью российского производства. Также были представлены новинки 2024 года, ранее не демонстрировавшиеся в ЦФО. Это фермерские тракторы К-530 мощностью 300 лошадиных сил и самая быстрая модель в России - трактор К-525, который может разгоняться до 50 километров в час. И они уже бороздят орловские поля.





Анна Вайсергисер



