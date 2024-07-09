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21:00, 8 июля 2024 года Орловцы отпраздновали День семьи, любви и верности Идея этого праздника родилась во Владимирской области.







Ежегодно 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности - праздник, посвященный сохранению семейных ценностей. Эта идея родилась у жителей города Мурома Владимирской области, где хранятся мощи святых Петра и Февронии. Ее с радостью подхватила вся страна. Этот праздник стал не только церковным, но и государственным. За любовь и верность семьям, которые прожили вместе много лет, вручают медали.



В этом году награды получили Людмила и Александр Чистовы. Они вместе уже 41 год и всегда рады поделиться секретами семейного счастья. По их словам, главное - это терпение и поддержка близкого человека в трудные минуты. А у молодоженов Ольги и Вячеслава Холомеевых еще все впереди. В сквер они пришли, чтобы прикрепить свадебный замок любви и верности, и оказались в центре внимания. Символом семьи, любви и верности считается обычная полевая ромашка. Этот цветок напоминает о силе простых и нежных чувств, которые так важны для долговременного и прочного семейного союза.





Татьяна Тимохина



