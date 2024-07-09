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19:30, 8 июля 2024 года Многодетная семья из Орловской области отметила День семьи, любви и верности Свое утро Кусмарцевы всегда начинают с пробежки.







Герои нашего следующего сюжета - многодетная семья Кусмарцевых. Сегодня они тоже отмечали День семьи, любви и верности и готовились к соревнованиям. Каждое утро Кусмарцевы начинают с пробежки. Для детей она служит разминкой перед спортивной тренировкой, а для родителей - способом поддерживать хорошую физическую форму. Отец семейства, будучи сотрудником Росгвардии, должен быть в отличной форме, и мама старается не отставать от своих мужчин. Кусмарцевы вместе уже 17 лет! За это время они посадили 19 деревьев, родили трех сыновей и построили дом, который стал идеальным местом для активного отдыха и занятий спортом. У них в гостях побывала Татьяна Тимохина.





Татьяна Тимохина



