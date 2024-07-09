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20:00, 8 июля 2024 года В Орловском горпарке отключат светомузыкальный режим работы фонтана Будет проведена проверка оборудования.



Фото: архив

8 июля в Городском парке Орла отключат светомузыкальный режим работы фонтана. Об этом сообщила администрация парка.



Светомузыкальный режим работает по выходным дням. Увидеть его можно в субботу и воскресенье с 21:00 до 22:00.



В обычном режиме фонтан работает ежедневно с 10:00 до 22:00. В администрации парка уточнили, что такой график будет действовать до 30 сентября.



Напомним, что умный светомузыкальный фонтан на месте слияния Оки и Орлика был открыт 25 апреля 2024 года. Комплекс выполнен в виде крыльев Орла и установлен на плавающей платформе.





