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19:00, 8 июля 2024 года В Орле двух человек осудят за избиение подростка К драке привела ссора.





В Орле двух человек осудят за избиение 16-летнего подростка. Инцидент случился год назад на волейбольной площадке в Заводском районе.



Как рассказали в СУ СК России по региону, к драке привел конфликт. Здоровью парня нанесли вред средней степени тяжести.



Обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы.





Артем Ежаков



