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18:30, 8 июля 2024 года В Орловской области поздравили родителей с Днем семьи, любви и верности Благодарности и продуктовые наборы вручали самым заботливым папам и мамам.







Сотрудники комплексного центра обслуживания населения в Орловском муниципальном округе организовали праздник в честь Дня семьи, любви и верности. Они чествовали многодетные семьи, а также родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и семьи участников СВО.



- Эти семьи как никто другой заслуживают большого внимания нашего общества. Мы должны заботиться о них, потому что перед нами стоит задача, поставленная президентом - сделать семью приоритетом, - отметила координатор проекта "Крепкая семья" Елена Астахова.



Сегодня в центре социального обслуживания Орловского округа поддержку получают 64 многодетные семьи, среди которых девять семей, где есть дети с ограниченными возможностями здоровья. Также центр помогает 60 семьям с детьми-инвалидами и 250 семьям, ожидающим возвращения своих отцов с фронта.





Эва Стасюлевич



