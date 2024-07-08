День русского поля в Орловской области собрал делегации со всех уголков России
За орловским опытом приехали также делегации из Китая и Белоруссии.
6 июля в Орловской области прошел День поля – ключевое событие аграрной недели. За орловским опытом приехали делегации со всех уголков России, а также из Китая, Белоруссии и Бурятии.
В форуме участвовали делегации из Минсельхоза России, Государственной Думы, ведущие ученые. Обсуждали передовые методики, инновации и опытные кадры.
Орловщина сегодня – в лидерах селекции и семеноводства. В 2023-м федеральный научный центр зерновых и крупяных культур отправил на госиспытания десять сортов. Столько же планируют и в этом году. Орловские семена закупают больше 50 регионов.
Завершился форум концертом, который очень хотела сорвать погода. Накануне праздника сильный ветер снес несколько шатров и разрушил сцену. Но уже утром все было восстановлено, и публика смогла услышать выступление Дениса Майданова.