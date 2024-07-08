понедельник 8.07.2024 16:05:04 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

14:26, 8 июля 2024 года

День русского поля в Орловской области собрал делегации со всех уголков России

За орловским опытом приехали также делегации из Китая и Белоруссии.



6 июля в Орловской области прошел День поля – ключевое событие аграрной недели. За орловским опытом приехали делегации со всех уголков России, а также из Китая, Белоруссии и Бурятии.

В форуме участвовали делегации из Минсельхоза России, Государственной Думы, ведущие ученые. Обсуждали передовые методики, инновации и опытные кадры.

Орловщина сегодня – в лидерах селекции и семеноводства. В 2023-м федеральный научный центр зерновых и крупяных культур отправил на госиспытания десять сортов. Столько же планируют и в этом году. Орловские семена закупают больше 50 регионов.

Завершился форум концертом, который очень хотела сорвать погода. Накануне праздника сильный ветер снес несколько шатров и разрушил сцену. Но уже утром все было восстановлено, и публика смогла услышать выступление Дениса Майданова.


Мария Семак
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.