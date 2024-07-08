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13:30, 8 июля 2024 года

На Орловщину снова идут тридцатиградусная жара, грозы и град

О непогоде предупреждает региональный гидрометцентр.


В ближайшие три дня на Орловщине снова может испортиться погода. Как сообщает региональный гидрометцентр, к области подходит активный атмосферный фронт. Он вызовет кратковременные дожди, местами грозы и град. В дневные часы столбики термометров превысят 30 градусов тепла.

9 июля местами ожидаются кратковременные дожди, днем местами гроза, в отдельных районах град. Порывы ветра могут достичь 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от 14 до 19 градусов, днем воздух прогреется до 27 – 32 градусов тепла.

10 июля ночью местами, а днем повсеместно прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы. Порывы ветра могут достичь 18 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут от 14 до 19 градусов, днем температура поднимается до 26 – 31 градуса.

11 июля существенных осадков синоптики не ждут. Температура воздуха ночью составит от 14 до 19 градусов, днем от 26 до 31 градуса.


Артем Ежаков
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