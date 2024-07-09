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18:00, 8 июля 2024 года В оздоровительных лагерях Орловской области отдохнут дети из Луганской Народной Республики О прохождении летней оздоровительной кампании в Орловской области рассказала руководитель Департамента образования Орловской области Ирина Патронова на аппаратном совещании в региональной администрации.





В 2024 году в Орловской области отдохнут более 200 детей ЛНР. Для них в августе будет организовано две смены в детском оздоровительном лагере "Орловчанка" и в оздоровительном центре "Космос". Также в настоящее время планируется организация палаточного лагеря-спутника на 30 человек на базе детского оздоровительного центра "Солнечный".



О прохождении летней оздоровительной кампании в Орловской области рассказала руководитель Департамента образования Орловской области Ирина Патронова на аппаратном совещании в региональной администрации. Дополнительные меры социальной поддержки предоставляются семьям участников СВО в виде компенсации расходов на оплату стоимости детских оздоровительных путевок. Данной мерой поддержки уже воспользовалось 34 жителя Орловской области.





Маргарита Дружбина



