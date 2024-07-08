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15:23, 8 июля 2024 года В Оку выпустили молодняк стерляди и сазана Мероприятие провели в преддверии Дня рыбака.



Видео: Анна Вайсергисер

8 июля – накануне Дня рыбака – в Оку в Шахово выпустили шесть тысяч молоди стерляди и пять тысяч молоди сазана. Молодь вырастили на Орловском осетровом рыборазводном заводе.



Мероприятие провели для компенсации вреда, нанесенного водным биоресурсам и среде их обитания. Выпустили мальков ребята из "Движения первых" и волонтеры, которые регулярно расчищают русла рек.





