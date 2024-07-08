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15:00, 8 июля 2024 года

"Тропу героев" в Залегощенском районе планируют провести в августе

На нее выходят целыми семьями.



Орловская "Тропа героев" шагает по стране. Спортивно-патриотический проект – в числе финалистов национальной премии "Россия – страна возможностей".

Забег по пересеченной местности "Тропа героев" давно стал брендом Орловской области. Идея выросла в узнаваемый проект, за время существования которого организаторы обросли опытом и связями. На "Тропу героев" приезжают из соседних регионов, преодолевают ее целыми семьями, входят в команду организаторов. Проект стал мобильным и может быть проведен в облегченном варианте в любой точке страны.

Но так или иначе "Тропа героев" родилась и выросла в Залегощенском районе, где и планируется к проведению в августе.



Анастасия Дорохова
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