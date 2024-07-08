Главная » Новости



15:00, 8 июля 2024 года "Тропу героев" в Залегощенском районе планируют провести в августе На нее выходят целыми семьями.







Орловская "Тропа героев" шагает по стране. Спортивно-патриотический проект – в числе финалистов национальной премии "Россия – страна возможностей".

Забег по пересеченной местности "Тропа героев" давно стал брендом Орловской области. Идея выросла в узнаваемый проект, за время существования которого организаторы обросли опытом и связями. На "Тропу героев" приезжают из соседних регионов, преодолевают ее целыми семьями, входят в команду организаторов. Проект стал мобильным и может быть проведен в облегченном варианте в любой точке страны.



Но так или иначе "Тропа героев" родилась и выросла в Залегощенском районе, где и планируется к проведению в августе.





Анастасия Дорохова



