В Орловской области развивается бренд русского языка
Об опыте региона в этой области рассказала старший методист отдела русского языка и литературы Маргарита Цыганкова.
Концепция языковой политики утверждена Кабмином РФ. Сам документ указывает на особый статус русского языка как государственного. Определены также меры по защите и продвижению языков народов России. Как развивается бренд русского языка, ГТРК "Орел" узнала в институте развития образования. С Екатериной Габовой побеседовала старший методист отдела русского языка и литературы Маргарита Цыганкова.