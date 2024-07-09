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20:30, 8 июля 2024 года В Орловской области развивается бренд русского языка Об опыте региона в этой области рассказала старший методист отдела русского языка и литературы Маргарита Цыганкова.







Концепция языковой политики утверждена Кабмином РФ. Сам документ указывает на особый статус русского языка как государственного. Определены также меры по защите и продвижению языков народов России. Как развивается бренд русского языка, ГТРК "Орел" узнала в институте развития образования. С Екатериной Габовой побеседовала старший методист отдела русского языка и литературы Маргарита Цыганкова.











Екатерина Габова



