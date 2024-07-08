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14:29, 8 июля 2024 года Андрей Клычков встретился с семьями участников СВО В День семьи, любви и верности губернатор провел неформальную встречу.



Фото: региональный информационный портал

Глава региона Андрей Клычков встретился с семьями участников СВО. В День семьи, любви и верности губернатор провел неформальную встречу.



Андрей Клычков поделился историями сбора и отправки на фронт гуманитарных грузов, рассказал о встречах с воинами на линии соприкосновения, расспросил мобилизованных по ранениям воинов об их нуждах, поблагодарил супружеские пары за терпение и любовь, которую они дарят друг другу и своим детям, за активную жизненную позицию.



Военнослужащие и их жены поблагодарили за уже полученную помощь в сборе документов на выплаты за ранения, за приглашения их и детей на культурно-досуговые мероприятия бесплатно, а также за меры государственной поддержки.





Маргарита Дружбина



