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14:29, 8 июля 2024 года
Андрей Клычков встретился с семьями участников СВОВ День семьи, любви и верности губернатор провел неформальную встречу.
Фото: региональный информационный портал
Глава региона Андрей Клычков встретился с семьями участников СВО. В День семьи, любви и верности губернатор провел неформальную встречу.
Андрей Клычков поделился историями сбора и отправки на фронт гуманитарных грузов, рассказал о встречах с воинами на линии соприкосновения, расспросил мобилизованных по ранениям воинов об их нуждах, поблагодарил супружеские пары за терпение и любовь, которую они дарят друг другу и своим детям, за активную жизненную позицию.
Военнослужащие и их жены поблагодарили за уже полученную помощь в сборе документов на выплаты за ранения, за приглашения их и детей на культурно-досуговые мероприятия бесплатно, а также за меры государственной поддержки.
Маргарита Дружбина