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14:00, 8 июля 2024 года Орел принял участие в акции "Монетная неделя" Орловский регион вошел в тройку лидеров по количеству возвращенных в оборот монет.





Акция "Монетная неделя" прошла с 20 мая по 2 июня. Орловцы сдали 632 тысячи монет на сумму 2,5 миллиона рублей.



Отделения банков принимали монеты без комиссии в областном центре и еще 14 районах области. "Монеты не хватает многим предприятиям для проведения точных расчетов. Как показал опыт проведения акции, дома у населения без дела лежит мелочь на внушительные суммы. Возврат металлических денег в оборот сокращает расходы государства на чеканку новых монет. А для граждан это отличный способ оптимизировать свой бюджет: получить сумму, которая накопилась мелочью и не использовалась, на банковский счет или банкнотами", – пояснила начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций орловского отделения Банка России Алла Верижникова.





Маргарита Дружбина



