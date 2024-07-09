Главная » Новости



17:00, 8 июля 2024 года В Орловской области отец восьми детей ушел добровольцем в зону СВО Как справляется семья, пока ее глава защищает Родину, а также как приняли его решение домочадцы, смотрите в сюжете Марии Семак.







Муж Кристины Свиридовой Сергей ушел добровольцем в зону СВО в июне 2023, поговорив с дядей жены – тоже ветераном спецоперации. Дома мужчину ждут супруга и восемь детей.



Глава семьи за время службы был ранен. Отлежал в госпитале, немного побыл дома и вернулся на передовую. Подробнее смотрите в сюжете Марии Семак.





Мария Семак



