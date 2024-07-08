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12:30, 8 июля 2024 года Орел снова присоединился к фотопроекту "Жены героев" На выставке представлено два десятка портретов.







В Орле открылась фотовыставка "Жены героев". На ней представлено 23 портрета женщин, чьи мужья сейчас защищают Родину. Экспозицию можно увидеть в штабе общественной поддержки.



Идея фотопроекта принадлежит Екатерине Колотовкиной, жене самарского генерала. В Орле первая фотовыставка была приурочена к 8 марта. Нынешняя – ко Дню семьи, любви и верности.



Новую экспозицию планируют показать уже в сентябре – с участием детей героев.





Юлия Опанасюк



