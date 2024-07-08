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11:30, 8 июля 2024 года Орловский филиал фонда "Защитники Отечества" перешел на ежедневный график работы Попасть на прием теперь можно в субботу и воскресенье.





Филиал фонда "Защитники Отечества" на Степана Разина, 3 в Орле перешел на ежедневный график работы. Об этом сообщает региональный информационный портал.



Попасть на прием теперь можно в субботу и воскресенье, телефон: +7 (4862) 25-28-08.



В районах социальные координаторы работают в прежнем режиме.





Артем Ежаков



