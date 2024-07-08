На улице Советской в Орле восстановят бордюры

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11:00, 8 июля 2024 года
На улице Советской в Орле восстановят бордюрыОбъявлен поиск подрядчика.
В Орле восстановят бортовые камни на автодороге по улице Советской от набережной Дубровинского до улицы Герцена. Уже объявлен поиск подрядчика. Заявок ждут до 15 июля.
Начальная цена контракта превышает 5,4 миллиона рублей. Работы нужно закончить до 25 августа. Гарантия на бортовые камни составит семь лет.
Артем Ежаков
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