В июле на Орловщине пройдут четыре ярмарки вакансий
Они состоятся в Покровском, Мценске, Хотынце и Долгом.
В июле в Орловской области пройдут четыре ярмарки вакансий. Ближайшая состоится 11 июля в Покровском. Желающим предложат вакансии подсобного рабочего, тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства, водителя автомобиля, машиниста зернотока.
12 июля ярмарки вакансий пройдут в Мценске и Хотынце, в Долгом – 23 июля. Узнать даты и время проведения ярмарок можно на сайте регдепартамента труда и занятости.