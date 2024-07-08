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10:30, 8 июля 2024 года В июле на Орловщине пройдут четыре ярмарки вакансий Они состоятся в Покровском, Мценске, Хотынце и Долгом.





В июле в Орловской области пройдут четыре ярмарки вакансий. Ближайшая состоится 11 июля в Покровском. Желающим предложат вакансии подсобного рабочего, тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства, водителя автомобиля, машиниста зернотока.



12 июля ярмарки вакансий пройдут в Мценске и Хотынце, в Долгом – 23 июля. Узнать даты и время проведения ярмарок можно на сайте регдепартамента труда и занятости.





Артем Ежаков



