Орловский хоккеист Александр Никишин сыграет против Александра Овечкина
20 июля пройдет выставочный матч сборных КХЛ и сборной россиян, выступающих в НХЛ.
Орловский хоккеист Александр Никишин сыграет против Александра Овечкина. Выставочный матч сборных Континентальной хоккейной лиги и сборной россиян, выступающих в НХЛ, состоится 20 июля.
Капитан санкт-петербургского СКА Александр Никишин сыграет за сборную Континентальной хоккейной лиги. В составе сборной НХЛ такие легендарные хоккеисты, как Александр Овечкин, Евгений Малкин и свежеиспеченный обладатель Кубка Стэнли Сергей Бобровский.