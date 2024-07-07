Главная » Новости



21:08, 7 июля 2024 года ФК "Орел" победил "Строгино" Итог матча 2:0 в пользу орловской команды.



Фото: архив

ФК "Орел" одержал победу над московским клубом "Строгино" со счетом 2:0. Матч состоялся на Центральном орловском стадионе имени Ленина.



Одним из ключевых моментов игры стало удаление на 11-й минуте капитана московской команды за "фол последней надежды". Арбитр назначил пенальти. Гол забил Максим Дмитриев.



На 61-й минуте Дмитриев оформил дубль. Гол был забит головой после подачи углового.



Благодаря этой победе ФК "Орел" набрал 15 очков в 14 матчах и поднялся на одиннадцатую строчку в турнирной таблице LEON-первенства по футболу среди команд Второй лиги Дивизиона "Б".



Теперь в чемпионате наступает трехнедельная пауза. Первый матч второго круга орловцы проведут 28 июля. Игра состоится в Химках.











