В детскую поликлинику №1 Орла поступил риноскоп для осмотра подростков

Прибор помогает точно поставить диагноз при заболеваниях носоглотки у детей старшего возраста.

Фото: департамент здравоохранения Орловской области

Оториноларингологи прибегают к эндоскопическому исследованию, когда обычные методы диагностики оказываются неэффективными. Осмотр полости носа позволяет не только оценить состояние слизистой оболочки, но и при необходимости взять образец ткани для анализа.

Врач-оториноларинголог детской поликлиники №1 города Орла Елена Симагина отмечает, что риноэндоскопия помогает выявить полипы, кисты в пазухах носа, искривление перегородки, воспалительные заболевания, а также диагностировать опухоли и другие патологии.

Обследование на риноскопе в основном проходят подростки в возрасте от 15 до 17 лет.