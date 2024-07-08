В детскую поликлинику №1 Орла поступил риноскоп для осмотра подростков

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12:00, 8 июля 2024 года
В детскую поликлинику №1 Орла поступил риноскоп для осмотра подростковПрибор помогает точно поставить диагноз при заболеваниях носоглотки у детей старшего возраста.
Фото: департамент здравоохранения Орловской области
В детскую поликлинику №1 города Орла поступил риноскоп для обследования подростков. Как сообщает региональный департамент здравоохранения, этот прибор используется для точной диагностики заболеваний носоглотки у старших детей.
Оториноларингологи прибегают к эндоскопическому исследованию, когда обычные методы диагностики оказываются неэффективными. Осмотр полости носа позволяет не только оценить состояние слизистой оболочки, но и при необходимости взять образец ткани для анализа.
Врач-оториноларинголог детской поликлиники №1 города Орла Елена Симагина отмечает, что риноэндоскопия помогает выявить полипы, кисты в пазухах носа, искривление перегородки, воспалительные заболевания, а также диагностировать опухоли и другие патологии.
Обследование на риноскопе в основном проходят подростки в возрасте от 15 до 17 лет.