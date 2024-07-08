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8:45, 8 июля 2024 года Орловский госуниверситет номинирован на национальную туристическую премию ОГУ претендует на победу в номинации "Образование в сфере туризма".



Фото: архив

Орловский государственный университет имени Тургенева номинирован на национальную туристическую премию Russian Traveler Awards. Вуз претендует на победу в номинации "Образование в сфере туризма". Победителя определят с помощью онлайн-голосования. Сейчас орловцы занимают второе место, уступая лишь Белгородскому университету кооперации, экономики и права. Третье место делят Санкт-Петербургский государственный экономический университет и РУДН имени Патриса Лумумбы. Отметим, что в ОГУ уже более 20 лет готовят кадры для туристской индустрии.





