Орловский госуниверситет номинирован на национальную туристическую премию

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8:45, 8 июля 2024 года
Орловский госуниверситет номинирован на национальную туристическую премиюОГУ претендует на победу в номинации "Образование в сфере туризма".
Фото: архив
Орловский государственный университет имени Тургенева номинирован на национальную туристическую премию Russian Traveler Awards. Вуз претендует на победу в номинации "Образование в сфере туризма".
Победителя определят с помощью онлайн-голосования. Сейчас орловцы занимают второе место, уступая лишь Белгородскому университету кооперации, экономики и права. Третье место делят Санкт-Петербургский государственный экономический университет и РУДН имени Патриса Лумумбы.
Отметим, что в ОГУ уже более 20 лет готовят кадры для туристской индустрии.