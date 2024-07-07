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12:20, 7 июля 2024 года

Андрей Клычков приехал на День Орловского муниципального округа

Мероприятие проходит на площадке ОС "Стрелецкая" - рядом с поселком Докукинский.

Фото: Эльза Ахмедбекова

Губернатор Орловской области Андрей Клычков приехал на День Орловского муниципального округа. Мероприятие проходит на площадке ОС "Стрелецкая" - рядом с поселком Докукинский. 

- Благодаря усилиям местных властей, жителей и при поддержке правительства области мы добились значительных успехов в развитии экономики и социальной сферы округа, а также в благоустройстве территорий. За прошедшие пять лет отремонтировано более 140 километров дорог. В марте был открыт мост через реку Оку, соединяющий населенные пункты Касьяновка и Тайное. Таким образом, мы выполнили обещание, данное жителям. В рамках национального проекта будет построен Баклановский Дом культуры, - подчеркнул глава региона.

Напомним, что 7 июля Орловский округ отмечает 96-ю годовщину со дня образования района. По традиции в этот день заслуженные награды вручили местным труженикам.


 
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