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12:20, 7 июля 2024 года Андрей Клычков приехал на День Орловского муниципального округа Мероприятие проходит на площадке ОС "Стрелецкая" - рядом с поселком Докукинский.



Фото: Эльза Ахмедбекова

Губернатор Орловской области Андрей Клычков приехал на День Орловского муниципального округа. Мероприятие проходит на площадке ОС "Стрелецкая" - рядом с поселком Докукинский.



- Благодаря усилиям местных властей, жителей и при поддержке правительства области мы добились значительных успехов в развитии экономики и социальной сферы округа, а также в благоустройстве территорий. За прошедшие пять лет отремонтировано более 140 километров дорог. В марте был открыт мост через реку Оку, соединяющий населенные пункты Касьяновка и Тайное. Таким образом, мы выполнили обещание, данное жителям. В рамках национального проекта будет построен Баклановский Дом культуры, - подчеркнул глава региона.



Напомним, что 7 июля Орловский округ отмечает 96-ю годовщину со дня образования района. По традиции в этот день заслуженные награды вручили местным труженикам.











