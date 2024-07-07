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18:00, 7 июля 2024 года
К волонтерскому отряду орловского храма присоединился "Женский батальон" из ТросныТроснянские мастерицы передали для раненых бойцов медицинские простыни и пеленки.
Фото: Орловская митрополия
К приходу Свято-Троицкого храма города Орла присоединились волонтеры "Женского батальона" из села Тросна, которые помогают собирать гуманитарную помощь для бойцов в зоне СВО. Об этом сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.
Недавно приход храма получил от волонтеров медицинские простыни и пеленки. Эти предметы необходимы для оказания первой помощи военнослужащим на передовой. Кроме того, "Женский батальон" передал маскировочные сети.
"Мы очень рады новым помощникам! Их сострадание и труд - это не только бесценный вклад в общее дело заботы о наших бойцах, но и помощь полевым медикам на передовой и в военных госпиталях. Каждая секунда на счету, когда речь идет о спасении жизней", - отметил настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Андрей Михалев.