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18:00, 7 июля 2024 года

К волонтерскому отряду орловского храма присоединился "Женский батальон" из Тросны

Троснянские мастерицы передали для раненых бойцов медицинские простыни и пеленки.

Фото: Орловская митрополия

К приходу Свято-Троицкого храма города Орла присоединились волонтеры "Женского батальона" из села Тросна, которые помогают собирать гуманитарную помощь для бойцов в зоне СВО. Об этом сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии
 
Недавно приход храма получил от волонтеров медицинские простыни и пеленки. Эти предметы необходимы для оказания первой помощи военнослужащим на передовой. Кроме того, "Женский батальон" передал маскировочные сети. 
"Мы очень рады новым помощникам! Их сострадание и труд - это не только бесценный вклад в общее дело заботы о наших бойцах, но и помощь полевым медикам на передовой и в военных госпиталях. Каждая секунда на счету, когда речь идет о спасении жизней", - отметил настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Андрей Михалев.
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