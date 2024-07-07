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17:00, 7 июля 2024 года

В Орловской области ушел из жизни ветеран войны Сергей Яковлевич Ворохобкин

Его жизнь была полна испытаний и свершений, а вклад в развитие нашей страны неоценим.

Фото: администрация Орловского муниципального округа

В Орловском округе простились с Сергеем Яковлевичем Ворохобкиным - замечательным человеком, ветераном Великой Отечественной войны. Как рассказали в администрации округа, его жизнь была полна трудностей и достижений, а вклад в развитие нашей страны неоценим.
 
Сергей Яковлевич был призван в армию во время Великой Отечественной войны и служил в хозяйственной части, обеспечивая нужды фронта. После войны он активно участвовал в восстановлении колхоза. Затем он с отличием окончил "Курсы главных бухгалтеров" и начал работать по специальности.
 
41 год Сергей Яковлевич трудился во Всероссийском научно-исследовательском институте селекции плодовых культур, прошел путь от главного бухгалтера до заместителя директора по экономике. Даже в свои годы он старался больше гулять на свежем воздухе и помогать детям и внукам по хозяйству.
 
Редакция ГТРК "Орел" выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Яковлевича.
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