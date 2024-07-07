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15:00, 7 июля 2024 года В деревне под Орлом отремонтировали автодорогу В порядок привели участок по улице Центральной в деревне Кунач.



Фото: ГУП ОО "Дорожная служба"

В Глазуновском районе Орловской области завершился ремонт автомобильной дороги. Специалисты привели в порядок участок по улице Центральной в деревне Кунач. На месте ям и выбоин теперь лежит ровный асфальт. Этот ремонт не только сделал дорогу красивее, но и значительно повысил безопасность движения. "Теперь жителям нипочем дожди и ливни. В любую погоду можно комфортно проехать по дороге. Новое покрытие облегчает передвижение и повышает качество жизни", - отметили в "Дорожной службе".





